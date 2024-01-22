Московский суд заочно арестовал блогера Александра Шпака

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте блогера Александра Шпака по делу о фейках о российской армии, об этом 22 января пишут "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Как рассказали в суде, Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента его прибытия на территорию РФ или экстрадиции.

На данный момент, Александр Шпак находится за границей. Он уехал зарубеж после начала СВО. У него есть аккаунт в запрещенной социальной сети, на который подписаны более 2,5 млн человек.

Напомним, что в декабре 2023 года петербургский суд оштрафовал Александра Шпака на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

Фото: ЗАКС.Ру