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Новости 14:19

Московский суд заочно арестовал блогера Александра Шпака

фото ЗакС политика Московский суд заочно арестовал блогера Александра Шпака

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте блогера Александра Шпака по делу о фейках о российской армии, об этом 22 января пишут "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Как рассказали в суде, Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента его прибытия на территорию РФ или экстрадиции.

На данный момент, Александр Шпак находится за границей. Он уехал зарубеж после начала СВО. У него есть аккаунт в запрещенной социальной сети, на который подписаны более 2,5 млн человек. 

Напомним, что в декабре 2023 года петербургский суд оштрафовал Александра Шпака на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. 

Фото: ЗАКС.Ру


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