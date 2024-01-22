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Новости 14:59

Голикова анонсировала обновление мер социальной поддержки в России

фото ЗакС политика Голикова анонсировала обновление мер социальной поддержки в России

Существующие в России меры социальной поддержки ждет обновление, следует из слов вице-премьера Татьяны Голиковой. Заявление чиновницы прозвучало на презентации Года семьи в рамках форума "Родные-Любимые".

"Мы сейчас готовим, как положено по плану, обновление указа президента, который не обновлялся уже в течение 30 лет, и все социальные гарантии, которые были, и которые новые добавятся", — цитирует Голикову РИА "Новости".

Речь идет, в частности, об изменениях, касающихся статуса семьи, а также решения вопросов образования, медицины, жилищных и прочих. Изменения принимаются в том числе исходя из мер, связанных с пособиями, выплатами материнского капитала, поддержкой занятости и пенсионным обеспечением.

Ранее Голикова призвала участников СВО работать с молодежью. По мнению чиновницы, это положительно сказалось бы на воспитании подрастающего поколения.

Фото: Правительство России / Telegram


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