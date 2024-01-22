Первую очередь парка электробусов на Ржевке сдадут в 2024 году

Первую очередь парка электробусов в Петербурге планируют запустить в 2024 году, об этом 22 января сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

На данный момент, на месте будущего парка уже появилось 1228 железобетонных свай длиной 9, 11 и 12 метров. Они установлены для фундамента административно-производственного корпуса.

Кроме этого, со строительной площадки вывезли непригодный грунт. После этого на заготавливаемой территории начнут устройство железобетонных фундаментов и каркасов.

В комитете считают, что парк электробусов на Ржевке позволит улучшить транспортное обслуживание Красногвардейского, Выборгского, Калининского, Приморского и других районов.

Напомним, что комитет по транспорту сообщил о закупке первых электробусов для парка на Ржевке. В Петербург первые 26 машин поступят летом 2024 года.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"