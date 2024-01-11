Комтранс сообщил о закупке первых электробусов для парка на Ржевке

Первые 26 электробусов для строящегося парка на Ржевке поступят в Петербург ближайшим летом, проинформировали 11 января в городском комитете по транспорту. Машины поставит компания из Вологды.

"Поставка 26 электробусов в Петербург планируется уже летом текущего года. Поставщиком новой техники выступит вологодская компания "Транс-Альфа"", — рассказали в комтрансе.

Электробусы будут обладать запасом хода на 240 километров, они будут способны перевозить не менее 53 человек за раз. Ожидается, что они выйдут на маршруты на маршруты в Красногвардейском, Калининском, Выборгском, Приморском районах.

Пассажиравтотранс объявил о намерении закупить электробусы большого класса еще в начале ноября, однако затем закупку свернули. Вновь ее объявили в первой половине декабря, при этом максимальная сумма контракта составляла 1,012 миллиарда рублей. Согласно данным портала госзакупок, "Транс-Альфа" победила в конкурсе, уменьшив предложение до 834,9 миллиона рублей.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"