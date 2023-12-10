Пассажиравтотранс вновь объявил о закупке электробусов

Пассажиравтотранс вновь разместил на сайте госзакупок заявку на приобретение электробусов, обратила внимание 10 декабря "Фонтанка". Аукцион был объявлен еще в пятницу, 8 декабря.

Максимальная стоимость контракта составляет 1,012 миллиарда рублей. За эти деньги предприятие рассчитывает приобрести 22 электробуса, рассчитанных на перевозку не менее 53 пассажиров за раз. Транспорт должен быть оборудован не менее чем четырьмя местами для лиц с ограниченными возможностями.

Стоимость одного электробуса должна составить 46 миллионов рублей.

Нынешняя попытка закупить электробусы стала не первой для Пассажиравтотранса. В начале ноября предприятие объявило о намерении получить в лизинг 40 единиц техники за 4,25 миллиарда рублей. В конце месяца предприятие отказалось от идеи, посчитав ее чрезмерно затратной.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"