Елена Блиновская не признала свою вину в неправомерном обороте средств платежей

Блогер и создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская не признает свою вину в неправомерном обороте средств платежей, об этом 22 января пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката Наталии Сальниковой.
Также уточняется, что в ходе предварительного следствия была установлена причастность Блиновской к двум эпизодам совершения преступления по статье о неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.35, ч.1 ст.187 УК РФ). Ей предъявлено обвинение.
По данным следствия, в распоряжении Блиновской были электронные ключи разных юридических лиц. Блогер использовала их для перевода денег без ведома хозяев.
Напомним, что московские следователи собираются попросить суд отправить блогера Елену Блиновскую под стражу.