Елена Блиновская не признала свою вину в неправомерном обороте средств платежей

Блогер и создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская не признает свою вину в неправомерном обороте средств платежей, об этом 22 января пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката Наталии Сальниковой.

Также уточняется, что в ходе предварительного следствия была установлена причастность Блиновской к двум эпизодам совершения преступления по статье о неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.35, ч.1 ст.187 УК РФ). Ей предъявлено обвинение.

По данным следствия, в распоряжении Блиновской были электронные ключи разных юридических лиц. Блогер использовала их для перевода денег без ведома хозяев.

Напомним, что московские следователи собираются попросить суд отправить блогера Елену Блиновскую под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру