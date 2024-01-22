СК попросит суд отправить блогера Елену Блиновскую под стражу

Московские следователи собираются просить суд заключить блогера Елену Блиновскую под стражу, об этом 22 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

В понедельник, 22 января, следствие обратится в Замоскворецкий районный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу, так как Блиновская, по данным следователей, неоднократно нарушала ранее избранную меру пресечения, а именно домашний арест.

Ранее суд продлил Блиновской домашний арест, однако она была против такого решения и убеждала суд, что из России сбегать не собирается.

Напомним, что блогера Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года при попытке уехать из России в Беларусь. После этого ее отправили под домашний арест. Кроме этого, суд наложил арест на 136 счетов Блиновской и ее супруга.

Фото: ЗАКС.Ру