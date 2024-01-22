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Новости 13:20

СК попросит суд отправить блогера Елену Блиновскую под стражу

фото ЗакС политика СК попросит суд отправить блогера Елену Блиновскую под стражу

Московские следователи собираются просить суд заключить блогера Елену Блиновскую под стражу, об этом 22 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

В понедельник, 22 января, следствие обратится в Замоскворецкий районный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу, так как Блиновская, по данным следователей, неоднократно нарушала ранее избранную меру пресечения, а именно домашний арест.

Ранее суд продлил Блиновской домашний арест, однако она была против такого решения и убеждала суд, что из России сбегать не собирается.

Напомним, что блогера Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года при попытке уехать из России в Беларусь. После этого ее отправили под домашний арест. Кроме этого, суд наложил арест на 136 счетов Блиновской и ее супруга.

Фото: ЗАКС.Ру


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