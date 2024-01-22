Харитонов увидел потребность в референдуме по переименованию Петербурга

Существующие названия Петербурга и Волгограда не устраивают кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова, следует из сообщения в его Telegram-канале. По мнению коммуниста, обоим городам нужно вернуть их советские имена, данные в честь партийных и государственных лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Топонимы Ленинград и Сталинград представляются Харитонову "историческими". При этом он продемонстрировал готовность применить различные подходы в вопросе возвращения городам советских названий.

"Предложил вернуть исторические названия Санкт-Петербургу и Волгограду. Всегда за это выступал! Решение о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нужно вынести на Всероссийский референдум", — написал Харитонов.

В то же время в случае с Волгоградом Харитонов выступил с более жестких позиций. Он заявил, что "городу, где окончательно был переломлен хребет фашистской гадине, [следует] вернуть имя Сталинград без разговоров!"

Вопрос переименования Волгограда волнует не одного только кандидата от КПРФ. В 2022 году в пользу этого решения высказывался председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. При этом сейчас город на Волге и без того девять дней в году именуется Сталинградом.

Фото: Николай Харитонов / Telegram