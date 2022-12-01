Миронов заявил о необходимости переименования Волгограда в Сталинград

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов заявил 1 декабря, что "настаивает" на переименовании Волгограда в Сталинград. Подобную инициативу он объяснил важностью Сталинградской битвы для истории страны, заодно вспомнив о спецоперации на Украине.

"На фоне проведения специальной военной операции это [переименование Волгограда — ЗАКС.РУ] необходимый шаг. Сегодня Россия вновь борется со злом. А Сталинград — это память, которой мы обязаны гордиться, чтить и хранить ее", — написал Миронов в своем Telegram-канале.

При этом политик отмел потенциальные обвинения в сталинизме, упомянув историю своей семьи. "Мой дед был расстрелян в 1937 году как "кулак", — сообщил глава СРЗП. — Никаких иллюзий по поводу "сталинского" режима у меня нет. Но Сталинград — символ Победы. Это символ перелома Великой Отечественной и Второй мировой войны. Символ победы добра над злом".

Также Миронов сослался на позицию жителей Волгограда, многие из которых якобы поддерживают переименование своего города. "Правильно будет провести голосование в Волгоградской области по этому вопросу", — резюмировал он и устроил опрос в собственном канале. На вопрос "Поддерживаете ли Вы переименование Волгограда в Сталинград?" положительно ответили 64 % участников, другие 36 % высказались против.

Отметим, что это не первый случай, когда Миронов выступает с идеей переименования российских земель. В начале июля внимание политика привлекла Калининградская область, которую он предложил наречь Балтийским краем, заодно сменив название столицы региона на Владибалтийск. Что касается Волгограда, то на девять дней в году он возвращает себе предыдущее название. В последний раз это случилось 19 ноября, в 80-ю годовщину начала Сталинградской битвы.

Фото: скриншот видеозаписи со страницы "Администрация Волгограда" во "ВКонтакте"