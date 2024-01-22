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Новости 17:47

В Петербурге проверяют возможное заражение обезьяньей оспой

фото ЗакС политика В Петербурге проверяют возможное заражение обезьяньей оспой

В Петербурге предположительно выявили заражение обезьяньей оспой, об этом 22 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

Проверка проходит в Городском кожно-венерологическом диспансере, об этом рассказали в больнице. На данный момент неизвестно, сколько человек еще могли заболеть оспой обезьян.

Издание "Фонтанка.ру" пишет, что направило обращение в петербургский Роспотребнадзор.

Напомним, что Роспотребнадзор Петербурга закрыл две школы из-за случаев острой кишечной инфекции.

Фото: ЗАКС.Ру


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