Бастрыкин заинтересовался выброшенным из поезда котом Твиксом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить факт жестокого обращения с животными на железной дороге в Кирове, об этом 22 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительным данным, 11 января 2024 года проводница выкинула из поезда кота Твикса на улицу в сильный мороз во время остановки в Кирове. После этого волонтеры нашли кота уже мертвым.

Также следователям известно, что кот находился в поезде легально и на него были оформлены соответствующие документы, а также Твикс был в вагоне, где провоз животных разрешен.

Хозяева животного обращались в правоохранительные органы, однако там им отказали.

Глава ведомства поручил организовать проверку по факту произошедшего и предоставить доклад.

Фото: пресс-служба СК РФ