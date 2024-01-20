Кота, выброшенного из поезда на пути в Ленобласть, нашли мертвым

Нашумевший инцидент с котом, выброшенным проводницей из поезда на пути из Урала в Петербург, обернулся наиболее неблагоприятным образом: домашнее животное в условиях сильнейшего мороза скончалось на территории Кирова. Об этом со ссылкой на волонтеров пишет РИА "Новости".

"Да, подтверждаю, кота нашли мертвым. Мужчина утром нашел на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили", - рассказала журналистам волонтер Ольга Кудряшова.

В поисках кота по кличке Твикс, затянувшихся на несколько дней, участвовали около трех сотен человек.

Напомним, что в поезде находился хозяин животного, направлявшийся домой в Тихвин, однако сотрудница РЖД сочла, что оно бесхозное. Накануне происшествие взволновало депутатов Государственной думы. Так, кандидат в президенты Владислав Даванков предложил Минтрансу поменять правила перевозок животных.

Ранее полиция отказалась возбуждать дело о самоуправстве. РЖД ведет внутреннюю проверку скандального случая.

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