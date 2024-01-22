В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности, введенный с утра 22 января, из-за сильного порывистого ветра и гололеда, об этом 22 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения продлевается с 13:00 23 января. По информации Росгидрометцентра, в городе продолжит бушевать сильный ветер. Порывы могут достигать 15-18 м/с. Кроме этого, ожидается появление гололедно-изморозевых отложений и наливание мокрого снега.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру