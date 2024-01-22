В Петербурге планируют задействовать 400 электробусов в 2026 году, заявил Беглов

В Генеральном плане присутствует ряд мер по развитию трамвайного движения в Петербурге, сообщил горожанам губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России". Он также поведал о планах вывести на маршруты четыре сотни электробусов в 2026 году.

"В новый Генеральный план развития Петербурга мы внесли ряд мер по развитию трамвайного движения. В блокадном Ленинграде трамвай был видом транспорта № 1, а в послевоенные годы наш город стал трамвайной столицей Европы", — отметил Беглов.

Градоначальник также поведал о существовании планов провести "большой объем работы", направленной на модернизацию материально-технической базы электротранспорта. Он упомянул о начале строительства парка электробусов на Ржевке и добавил, что в 2026 году Смольный рассчитывает вывести на маршруты 400электробусов.

Ранее городской комитет по транспорту сообщил, что первая очередь строящегося парка должна быть готова в текущем году.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"