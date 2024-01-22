В Петербурге предложили организовать горячую линию для жалоб на курьеров

Представители сервисов доставки выдвинули предложение организовать единую горячую линию для жалоб на поведение курьеров в городе, сообщил 22 января депутат Заксобрания Алексей Цивилев. Вопрос обсуждался на заседании возглавляемой им комиссии городского парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, посвященном перемещениям доставщиков на велосипедах и разнообразных средствах индивидуальной мобильности.

Жалобы могли бы приниматься на курьеров, нарушающих правила дорожного движения или же мешающих пешеходам при перемещении по тротуарам. Идентифицировать нарушителей позволяли бы уже существующие, по утверждению компаний, индивидуальные номера на сумках доставщиков. Комментируя это, Цивилев отметил возможность появления номеров на велосипедах "аналогично тем, которыми снабжены самокаты".

Идея нашла поддержку у участников заседания. Депутат отметил, что в дальнейшем курьеры "должны быть определены в отдельную категорию, а габариты устройств, перемещающихся по тротуару, ограничены".

Ранее Цивилев обращался в ГИБДД с предложением запретить поездки на самокатах и велосипедах по льду и в снегопад.

Фото: ЗАКС.Ру