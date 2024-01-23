Полиция задержала подозреваемого в попытке поджога покрышек в Новом Девяткино

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали очередного подозреваемого в попытки поджога покрышек в подъезде многоквартирного дома, рассказали в региональном ГУ МВД 23 января. Как выяснилось, это второй за месяц случай по одному адресу.

Об инциденте в полицию сообщили вечером 22 января. Согласно информации, неизвестный попытался поджечь дверь в квартиру в доме № 10 по улице Славы в Новом Девяткино. Прибывшие на место сотрудники задержали 37-летнего жителя Тульской области.

"В полиции доставленный пояснил, что ему по телефону предложили за 5 000 рублей поджечь покрышки по указанному адресу. Однако, свой замысел он не успел осуществить, так как у него не воспламенилась жидкость для возгорания", — рассказали в полицейском главке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о попытке повреждения чужого имущества (ст. 30 — ст. 167 УК РФ).

Как выяснилось, это уже вторая попытка поджечь одну и ту же дверь. Первый такой случай произошел 6 января, через несколько дней после этого был задержан ранее судимый уроженец Курска.

Фото: ЗАКС.Ру