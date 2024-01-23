Члены семей участников СВО из Петербурга могут получить право на льготный проезд в Ленобласти

Петербургские депутаты рассмотрят вопрос утверждения соглашения с Ленобластью о льготном проезде некоторых категорий граждан в общественном транспорте обоих регионов. Как рассказал глава комиссии Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев, действие документа могут распространить на членов семей участников СВО.

Согласно документу, имеющие льготы близкие родственники участников спецоперации из Петербурга получат право на льготный проезд в Ленинградской области, и наоборот.

"Этим положением будет дополнено соглашение о перевозке жителей Петербурга и Ленобласти, которое заключается властями наших регионов раз в три года", — отметил Цивилев.

Документ получил одобрение на прошедшем накануне заседании возглавляемой Цивилевым комиссии. Вопрос продления транспортного соглашения с Ленобластью будет рассматриваться Заксобранием на ближайшем заседании, которое состоится в среду, 24 января.

Ранее Цивилев сообщил о предложении организовать единую горячую линию для жалоб на поведение курьеров на улицах Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру