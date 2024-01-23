Шишкина попросила ЕИРЦ изменить дизайн квитанций для удобства пожилых плательщиков

Пожилые люди испытывают трудности с изучением поступающих к ним квитанций, заявила глава фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина. Депутат обратилась в Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб) с просьбой изменить дизайн платежных документов.

"Направила руководству АО "ЕИРЦ СПб" обращение с просьбой адаптировать дизайн квитанций и сайта для удобства пожилых горожан, а также оптимизировать работу консультантов в офисах и в телефонном контактном центре", — написала Шишкина в своем Telegram-канале 23 января.

Политик выразила мнение, что использование удобочитаемых квитанций может положительно сказаться на поступлениях средств от плательщиков и уменьшить количество должников.

Причиной обращения Шишкиной послужили поступающие к ней жалобы от пожилых петербуржцев, рассказала она. По словам депутата, горожане испытывают затруднения с изучением квитанций из-за мелкого шрифта и трудной для понимания таблицы расчета стоимости услуг. Кроме того, она отметила сложную навигацию на сайте информационно-расчетного центра и напомнила об очередях в клиентских офисах и бухгалтериях жилконтор.

Ранее Шишкина обратилась в прокуратуру из-за поступающих жалоб на некачественный ремонт бытовой техники.

Фото: ЗАКС.Ру