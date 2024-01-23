За год 4,7 тысячи петербургских семей получили выплаты на улучшение жилищных условий

В общей сложности более 4,7 тысячи семей в Петербурге получили в 2023 году социальные выплаты для улучшения жилищных условий, сообщили 23 января в жилищном комитете. Общая сумма предоставленных средств превысила 18 миллиардов рублей.

"Подведены итоги предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2023 году. 4 756 петербургских семей получили выплаты на покупку и строительство жилья. Общая сумма содействия составила 18,53 миллиарда рублей", — рассказали в жилкоме.

С учетом тех, кто получил свидетельства в 2022 году, в прошлом году жилье приобрели почти 5,7 тысячи семей. Общая сумма перечисленных средств в этом случае составила 20,4 миллиарда рублей.

В этом году выплатами планируют охватить 4,5 тысячи петербургских семей. Ранее жилком сообщил о планах городского правительства выделить более 17 миллиардов рублей в этом году на соцвыплаты для улучшения жилищных условий.

Фото: ЗАКС.Ру