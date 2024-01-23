Володин призвал коллег умерить законотворческую активность в период избирательной кампании

Законотворческая активность представителей ряда парламентских фракций представляется чрезмерной спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщил ТАСС. В ходе пленарного заседания 23 января депутат призвал коллег воздержаться от "несвоевременных" инициатив в период избирательной кампании по выборам президента.

В своем выступлении Володин отметил, что в период избирательной кампании часть депутатов "выступают с разными инициативами". Он назвал Думу местом, где можно обсуждать самые разные идеи, но призвал членов фракций, участвующих в кампаниях, не увлекаться.

"Хотелось бы попросить представителей фракций, тех, кто участвует в избирательных кампаниях, надо учитывать время, в котором мы живем. Есть инициативы и предложения, которые абсолютно несвоевременны", — высказался спикер. По его мнению, обсуждения заслуживают объединяющие общество идеи.

В выборах президента участвуют три представителя фракций Госдумы. Это Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Последний накануне высказывался о необходимости "вернуть исторические названия Санкт-Петербургу и Волгограду", переименовав их в Ленинград и Сталинград.

Фото: duma.gov.ru