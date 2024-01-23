Штаб Надеждина: Только две трети собранных подписей - хорошие

Предвыборная команда кандидата в президенты Бориса Надеждина выступила с уточнениями относительно продолжающегося сбора подписей для его выдвижения. Утреннее известие о том, что 100 тысяч подписей уже собрано, не означает прекращения работы, поскольку этого недостаточно.

Новая цель в виде достижения показателя в 150 тысяч подписей поставлена штабом, потому что из сотни тысяч уже собранных подписей лишь 63,6% оцениваются штабом как хорошие.

Наиболее тяжело продвигается сбор в пятнадцати регионах. В их числе - Ленинградская, Псковская области, республики Коми и Карелия.

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