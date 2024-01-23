ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:19

Штаб Надеждина: Только две трети собранных подписей - хорошие

фото ЗакС политика Штаб Надеждина: Только две трети собранных подписей - хорошие

Предвыборная команда кандидата в президенты Бориса Надеждина выступила с уточнениями относительно продолжающегося сбора подписей для его выдвижения. Утреннее известие о том, что 100 тысяч подписей уже собрано, не означает прекращения работы, поскольку этого недостаточно.

Новая цель в виде достижения показателя в 150 тысяч подписей поставлена штабом, потому что из сотни тысяч уже собранных подписей лишь 63,6% оцениваются штабом как хорошие. 

Наиболее тяжело продвигается сбор в пятнадцати регионах. В их числе - Ленинградская, Псковская области, республики Коми и Карелия.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама