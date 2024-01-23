Штаб Надеждина сообщил о ста тысячах собранных "неидеальных" подписей

Счетчик собранных подписей на сайте предвыборного штаба Бориса Надеждина во вторник 23 января впервые показал более 100 тысяч. Утверждается, что их собрали в 75 регионах.

"Эти подписи неидеальные! В ЦИК нужно будет подать 105 000 идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться", - пояснила пресс-служба кандидата в президенты.

Во избежание бюрократических недоразумений штаб поставил целью всего собрать 150 тысяч неидеальных подписей. Сторонников просят не расслабляться, поскольку в ряде регионов сбор идет не слишком активно.

Согласно законодательству о выборах, Надеждину как кандидату от непарламентской партии "Гражданская инициатива" нужно собрать подписи в сорока регионах, при этом в каждом должно быть получено по 2,5 тысячи подписей за его выдвижение.

Накануне Надеждина поддержал другой кандидат в президенты, Владислав Даванков от "Новых людей". Последнему для попадания в избирательный бюллетень подписей собирать не нужно. Еще раньше похожим образом выступила Екатерина Дунцова, которую Центризбирком до выборов не допустил.

Фото: ЗАКС.Ру