Даванков поставил подпись за Надеждина в Ярославле

Кандидат в президенты Владислав Даванков в ходе поездки по Ярославской области поставил подпись за выдвижение на выборы политика Бориса Надеждина, сообщили 22 января в штабе последнего. Сам Даванков в своих соцсетях об этом эпизоде упоминать не стал.

"Сегодня наш штаб вместе со своими сторонниками посетил депутат Государственной думы, а в данный момент кандидат в президенты Владислав Даванков. Благодарим Владислава за поддержку", — гласит сообщение в Telegram-канале штаба Надеждина в Ярославле.

В подтверждение этих слов к посту была приложена фотография с Даванковым, стоящим на фоне двери с изображением Надеждина.

Даванков баллотируется от присутствующих в Госдуме "Новых людей", что избавляет его от необходимости собирать подписи за свое выдвижение. В отличие от него, выдвинутый "Гражданской инициативой" Надеждин должен представить в Центризбирком 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Ранее штаб Надеждина в Петербурге сообщил о завершении приема подписей от жителей города. В то же время штаб продолжил прием подписей от граждан из других регионов.

В понедельник предвыборный штаб действующего президента Владимира Путина представил в ЦИК более 300 тысяч подписей в его поддержку. Путин идет на предстоящие выборы в статусе самовыдвиженца.

Фото: duma.gov.ru