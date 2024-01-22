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Новости 11:46

Штаб Путина сдал подписи для регистрации на выборах в ЦИК

фото ЗакС политика Штаб Путина сдал подписи для регистрации на выборах в ЦИК

Штаб кандидата в президента Владимира Путина сдал подписи сторонников для регистрации на выборах в Центризбирком, об этом 22 января пишут "РИА Новости".

В общей сложности в ЦИК привезли 95 коробок с подписными листами. Среди всех самовыдвиженцев, Путин стал первым, чьи подписи представили в Центризбирком.

На данный момент зарегистрировано три кандидата – Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, так как их выдвинули парламентские партии.

Напомним, что штаб Бориса Надеждина в Петербурге объявил об остановке сбора подписей от петербуржцев, так как было собрано нужное количество. Для жителей Ленинградской области открылся штаб Надеждина в Мурино.

Фото: kremlin.ru


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