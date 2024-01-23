На петербуржца составили протокол за ссылку на "нежелательное" СМИ

Приморский районный суд Петербурга принял к производству административное дело в отношении жителя города Ильи Казака, на которого составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Поводом для этого стала публикация на личной странице Казака "ВКонтакте", в которой содержалась ссылка на издание, признанное российскими властями "нежелательной организацией". Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Как сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, Казак опубликовал ссылку на новость СМИ, шеф-редактором которого значится Роман Доброхотов*. Это СМИ также внесено в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Дата заседания судом пока не назначена. Материалы поступили в суд 15 января.

Судя по социальным сетям Казака, сейчас он находится за пределами России.

Ранее Кировский районный суд Петербурга оштрафовал женщину за участие в акции у посольства России в Швеции на 10 тысяч рублей. Ее действия также сочли участием в деятельности нежелательной организации.

*Минюст внес Романа Доброхотова в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру