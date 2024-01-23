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Новости 16:19

Горсуд Петербурга выпустил из СИЗО бывшую сотрудницу регионального главка МВД

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга выпустил из СИЗО бывшую сотрудницу регионального главка МВД

Городской суд Петербурга удовлетворил ходатайство защиты бывшей сотрудницы регионального главка МВД Александры Зайцевой, которую обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Женщину выпустили из следственного изолятора под домашний арест, который будет действовать до 28 января, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд счел обоснованными доводы, согласно которым фигурантка должна заботиться и о ребенке с инвалидностью, и о престарелых родителях. Прокурор против смягчения предварительной меры возражал.

Зайцева, имевшая должность следователя по особо важным делам отделения по расследованию особо важных экономических дел, проходит по одному делу с ее бывшим начальником Дмитрием Шиховцовым. По официальной версии, они потребовали взятку в размере 8 млн рублей за непривлечение к ответственности от свидетельницы по одному из экономических дел. Начальника Зайцевой задержали с поличным при получении денег от посредника.

Постановление об аресте Шиховцова и Зайцевой было принято в конце ноября. Заседание прошло в закрытом режиме.

Фото: ЗАКС.Ру


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