Горсуд Петербурга выпустил из СИЗО бывшую сотрудницу регионального главка МВД

Городской суд Петербурга удовлетворил ходатайство защиты бывшей сотрудницы регионального главка МВД Александры Зайцевой, которую обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Женщину выпустили из следственного изолятора под домашний арест, который будет действовать до 28 января, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд счел обоснованными доводы, согласно которым фигурантка должна заботиться и о ребенке с инвалидностью, и о престарелых родителях. Прокурор против смягчения предварительной меры возражал.

Зайцева, имевшая должность следователя по особо важным делам отделения по расследованию особо важных экономических дел, проходит по одному делу с ее бывшим начальником Дмитрием Шиховцовым. По официальной версии, они потребовали взятку в размере 8 млн рублей за непривлечение к ответственности от свидетельницы по одному из экономических дел. Начальника Зайцевой задержали с поличным при получении денег от посредника.

Постановление об аресте Шиховцова и Зайцевой было принято в конце ноября. Заседание прошло в закрытом режиме.

Фото: ЗАКС.Ру