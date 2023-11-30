Октябрьский суд отправил в СИЗО полицейского Шиховцова по делу о взятке

Полковник юстиции Игорь Шиховцов проведет ближайшие два месяца в следственном изоляторе, решил 30 ноября Октябрьский суд Петербурга. Начальнику отдела главного следственного управления регионального ГУ МВД инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме, на чем настаивал следователь. Шиховцов от дачи показаний отказался, он и адвокат настаивали на домашнем аресте.

Суд доводам полковника не внял и отправил его под стражу до 28 января следующего года.

Согласно версии следствия, Шиховцов совместно с подчиненной, майором юстиции Зайцевой, не позднее 14 ноября потребовали взятку от свидетельницы по расследуемому ими делу о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Взамен ей обещали непривлечение к ответственности.

В период с 14 по 23 ноября Зайцева якобы стала вызывать к себе адвоката петербурженки, "при личном общении с которым в иносказательной форме, а также путем демонстрации сообщений на мобильном телефоне" потребовав перечислить восемь миллионов рублей, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе оперативной разработки петербурженка передала требуемую сумму посредникам. При передаче денег от них 24 ноября на Воронежской улице был задержан Шиховцов.

В полиции на следующий день пообещали уволить полковника, если его вина будет доказана.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram