Издательство отправило на экспертизу новую антиутопию Владимира Сорокина

После жалоб общественников и активистов издательство АСТ, выпустившее последний роман Владимира Сорокина "Наследие", решило отправить его на некую независимую экспертизу.
"Дальнейшие действия будут предприняты на основе ее результатов", - рассказали представители издательства медиапроекту "Подъем".
Кроме того, роман "Наследие" пропал из выдачи некоторых маркетплейсов. Антиутопическая книга представляет собой заключительную часть трилогии, начатой "Метелью" и продолженной "Доктором Гариным".
В ноябре Владимир Сорокин стал объектом нападок со стороны организации "Зов народа". Вместе с коллегами прозаика обвинили в том, что он якобы финансирует ВСУ. Обвинения он расценил как абсурдные.