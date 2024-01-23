Издательство отправило на экспертизу новую антиутопию Владимира Сорокина

После жалоб общественников и активистов издательство АСТ, выпустившее последний роман Владимира Сорокина "Наследие", решило отправить его на некую независимую экспертизу.

"Дальнейшие действия будут предприняты на основе ее результатов", - рассказали представители издательства медиапроекту "Подъем".

Кроме того, роман "Наследие" пропал из выдачи некоторых маркетплейсов. Антиутопическая книга представляет собой заключительную часть трилогии, начатой "Метелью" и продолженной "Доктором Гариным".

В ноябре Владимир Сорокин стал объектом нападок со стороны организации "Зов народа". Вместе с коллегами прозаика обвинили в том, что он якобы финансирует ВСУ. Обвинения он расценил как абсурдные.

фото: Телеканал Культура / YouTube (скриншот)