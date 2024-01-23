Комтранс сообщил об увеличении пассажиропотока в электричках за год

По итогам 2023 года петербургский комитет по транспорту отметил увеличение пассажиропотока в пригородных электропоездах на 14 % относительно достигнутых в 2022 году значений. Подобный результат чиновники связали с запуском тактового движения на Балтийском и Витебском направлениях.

"По итогам 2023 года перевезено порядка 22 миллионов человек. Это на 14 % больше, чем за аналогичный период 2022 года", — поведали в комтрансе.

Тактовое движение от Витебского вокзала до Павловска было запущено в декабре 2022 года, по итогам прошедшего года пассажиропоток здесь увеличился на 13 %. От Балтийского вокзала до Ораниенбаума тактовое движение было запущено в минувшем мае, до Красного Села — в декабре. В результате рост пассажиропотока увеличился в первом случае на 16 %, во втором — на 15 % по итогам прошлого месяца.

Суть тактового движения сводится к запуску попутно следующих электричек в часы пик через равные промежутки времени. Это относится к утренним и вечерним часам.

Напомним, что с начала года в Петербурге и Ленобласти увеличилась сумма штрафов за безбилетный проезд в электричках.

Фото: ЗАКС.Ру