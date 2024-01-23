В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков детям

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение коллег законопроект о введении в России повсеместного запрета продаж энергетических напитков несовершеннолетним. Список соавторов возглавила глава парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Согласно законопроекту, в стране предполагается установить запрет на продажу детям и подросткам безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. При возникновении сомнений касательно возраста покупателя продавец получит право требовать предъявление подтверждающего возраст документа.

"Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо этого, депутаты планируют установить запрет на торговлю энергетиками в таре объемом больше половины литра.

В настоящее время в ряде регионов действуют местные запреты на продажу энергетиков детям. Подобное ограничение существует с 2019 года и в Петербурге. В 2023 году Заксобрание приняло закон, позволяющий кассирам спрашивать документы у покупателей с тонизирующими напитками.

Фото: ЗАКС.Ру