В Петербурге разрешили спрашивать паспорт при продаже зажигалок и энергетиков

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 6 декабря в третьем, окончательном чтении приняли закон о праве кассиров и продавцов требовать предъявить паспорт у покупателей при реализации энергетиков и баллонов с сжиженным газом, таких как зажигалки, продажа которых запрещена несовершеннолетним.

Инициатива касается исключительно возможности требовать показать паспорт у покупателей. Запрет на продажу энергетиков детям в Петербурге действует с 2019 года, а зажигалок — с сентября 2023 года. До этого у продавцов не было формального права требовать паспорт при продаже этих товаров, если возникали вопросы к возрасту покупателя.

Документ отправлен на подписание губернатору. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Подробнее о том, как депутаты Заксобрания обсуждали инициативу — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру