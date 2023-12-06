ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:23

В Петербурге разрешили спрашивать паспорт при продаже зажигалок и энергетиков

фото ЗакС политика В Петербурге разрешили спрашивать паспорт при продаже зажигалок и энергетиков

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 6 декабря в третьем, окончательном чтении приняли закон о праве кассиров и продавцов требовать предъявить паспорт у покупателей при реализации энергетиков и баллонов с сжиженным газом, таких как зажигалки, продажа которых запрещена несовершеннолетним. 

Инициатива касается исключительно возможности требовать показать паспорт у покупателей. Запрет на продажу энергетиков детям в Петербурге действует с 2019 года, а зажигалок — с сентября 2023 года. До этого у продавцов не было формального права требовать паспорт при продаже этих товаров, если возникали вопросы к возрасту покупателя. 

Документ отправлен на подписание губернатору. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Подробнее о том, как депутаты Заксобрания обсуждали инициативу — читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама