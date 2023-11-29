ЗакС, поддержка сирот и энергетики по паспорту

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 29 ноября провело последнее осеннее заседание в 2023 году. Впереди зима, а с ней, скорее всего, обсуждения "снежных" рабочих групп. Ну а пока парламент продолжает рассматривать законы о развитии патриотизма, принимать поправки в Социальный кодекс и отклонять предложения "Яблока".

В парламенте 29 ноября практически не обсуждали "снежную аномалию", на которую жалуются горожане с начала недели. Только между собой перед началом пленарного заседания парламентарии подкалывали друг друга вопросом "Как добрался?". Тем временем с понедельника на Петербург обрушились рекордные осадки — более 15 сантиметров снега. Часть депутатов придерживается мнения, что оценивать качество уборки снега пока рановато.

- Она [уборка снега], конечно, не лучшая, со стороны обывателя, с другой стороны, я не сторонник того, чтобы зарабатывать дешевые политические очки на этом деле. Вы прекрасно понимаете, такое количество осадков выпало за короткий промежуток времени. Сколько бы техники ни закупали, сколько бы дворников ни направляли — невозможно. Будем наблюдать. Нет полной удовлетворенности как у обывателя, жителя, с другой стороны понимаю все расклады, - рассказал ЗАКС.Ру лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

В повестке заседания Заксобрания значилось третье, финальное чтение проекта бюджета на грядущую "трехлетку". Из всех поступивших предложений депутатов к проекту бюджета в итоговую версию документа включили половину. В основном одобрение получили предложения "Единой России". Также третье чтение прошел закон о введении нового формата отдыха — военно-патриотического туризма. Теперь поездки по местам боевой славы и мемориалам станут одним из приоритетных направлений туристской деятельности. Закон приняли, конечно, для воспитания чувства патриотизма у молодежи.

Парламент в первом чтении принял законопроект о выделении детям-сиротам денежных средств на покупку мебели и других полезных в быту вещей, которые пригодятся молодым людям в их собственных квартирах при достижении 18-летнего возраста: кухонный гарнитур, комплект для прихожей, холодильник, стиральная машина, утюг. Каждый комплект оценили в 160 тысяч рублей. Больше всего некоторых депутатов волновал, по сути, чиновничий вопрос — как контролировать дальнейшую судьбу этих вещей. Мол, город выделяет деньги на полезные вещи, а как будут этой мебелью пользоваться — вдруг продадут.

- Он [человек получивший такую меру поддержки] может продать мебель. Мне кажется, совершенно неверно. Разве мебель он может продать, которую мы ему предоставляем? - задался вопросом единоросс Михаил Барышников.

- А как вы, Михаил Иванович, собираетесь проконтролировать? Наложить запрет? Инвентарные номера поставить? Кто собственник, если мы ему передаем? - возразил спикер Александр Бельский.

- Этот момент не прописан, мы передаем или во временное пользование? - продолжал Барышников.

- На "Авито" можно и стеклопакеты продать, - отметил Бельский, бывший предприниматель.

К счастью воспитанников детских домов, большинство депутатов уверены, что совершеннолетние люди должны самостоятельно распоряжаться собственным имуществом. Инвентарные номера на тумбы и кровати наносить не собираются. Заместитель главы Жилищного комитета Дмитрий Клевцов во время заседания пояснил, что формально запретить продавать эту мебель и технику город не может.

На заседании также обсудили инициативу фракции "Яблоко", по которой в парламентских комитетах и комиссиях должны быть представлены депутаты от всех партий. Поддержки "яблочники" у коллег не нашли, зато во время заседания депутатский корпус обсудил, кем является на самом деле Борис Вишневский — бюрократом или демократом.

- Товарищ Борис Лазаревич, вы смотрели такую передачу — "В гостях у сказки"? - обратился Константин Чебыкин. - Вы с этим предложением ходите уже второй год. Второй год вам отвечают на вопросы, вы получаете нормальные ответы. Все равно ходите с этим предложением. Наверное, у вас повестка закончилась, надо что-то журналистам давать. <...> Ваш коллега, Шишлов, сбежал из нашей ключевой комиссии по вопросам правопорядка и законности. Написал заявление и ушел. Вы что у нас, выборочно там хотите работать, там не хотите. Были случаи на комитете по законодательству, в который вы просите, чтобы вас взяли. Рассматриваем вашу инициативу очередную, а нет ваших представителей. Вам не кажется, что вы бюрократ?

Вишневский поблагодарил Чебыкина за традиционную реплику в его адрес, без которой не проходит ни одно заседание парламента, а также уточнил, что лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов был вынужден покинуть комиссию, чтобы попытаться попасть в другую — по регламенту депутат не может состоять более чем в двух органах.

- Борис Лазаревич, вопрос задали — вы бюрократ или нет? Ответьте и дальше пойдем, - высказался Бельский.

- Чем-чем, а бюрократом меня не называл никто и никогда. Много разных эпитетов слышал в свой адрес, но такие отвергаю категорически, - пояснил "яблочник".

Следом вопрос по теме задал Михаил Амосов, который начал свое обращение со слов "как демократ — демократу". Законопроект не был принят. В его поддержку проголосовали лишь 11 человек. Большинство депутатов решили воздержаться.

Другой законопроект предусматривал право для кассиров и продавцов спрашивать паспорт при продаже зажигалок и энергетиков, оборот которых запрещен для несовершеннолетних. Технический документ вызвал некое удивление среди депутатов — если про запрет зажигалок они еще помнят, то запрет на продажу энергетиков, который ввели весной 2019 года, их удивил. Депутат "Единой России" Наталия Астахова решила заступиться за энергетики и долго перечисляла различные инстанции, через которые проходит каждая банка: маркировки, санитарные анализы, и другие проверки, по итогам которого напиток признается безопасным для употребления.

- Не будет ли этот закон ограничивать конкуренцию и почему вы сделали вывод, что какие-то напитки, несмотря на такую серьезную экспертизу, являются все-таки опасными для несовершеннолетних? - спросила Астахова.

Депутат Денис Четырбок, который представлял законопроект, напомнил, что к таким выводам пришел не он, а предыдущий созыв парламента. Впрочем, он все равно рассказал о возможном вреде кофеина и таурина для несозревшего организма.

- Вот этот закон определяет ответственность юридических лиц, если они продадут без [предъявления паспорта]? - также поинтересовался Барышников.

Четырбок снова напомнил, что все это уже установлено в законе, принятом депутатами прошлого созыва четыре года назад.

- Наталии Владимировны не было в прошлом созыве, но вы-то голосовали, Михаил Иванович, - снова выступил Бельский.

Также на заседании 29 ноября выступил сенатор Андрей Кутепов, который рассказал о законотворческой деятельности. Еще парламент единогласно поддержал инициативу губернатора о продлении приостановки некоторых положений закона о комплексном развитии территории (КРТ).



























Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру