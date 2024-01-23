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Новости 19:39

Бастрыкин недоволен реакцией прокуратуры на отключения тепла в Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкин недоволен реакцией прокуратуры на отключения тепла в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание с главами региональных управлений ведомства. На встрече в формате видеоконференцсвязи участники обсудили резонансные уголовные дела последних недель, передает пресс-служба СК.

Представители управления ведомства по Ленобласти доложили о ситуации с резонансными отключениями света, тепла и воды в двух районах Ленобласти, о которых впервые стало известно на новогодних праздниках.

Уголовные дела в связи с коммунальными авариями были отменены постановлениями прокуратур по Ломоносовскому и Всеволожскому районам области. Несмотря на это, Бастрыкин потребовал от подчиненных продолжить изучение обстоятельств аварий и привлечь к ответственности виновных.

фото: пресс-служба СК


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