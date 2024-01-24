Массовое ДТП в непогоду перекрыло движение под Петербургом

В Ломоносовском районе Ленобласти утром 24 января столкнулись несколько автомобилей, из-за чего движение по трассе А-180 ("Нарва") в сторону Петербурга оказалось полностью перекрыто.

Инцидент случился в районе Кипени. "ФКУ Упрдор Северо-Запад" в качестве возможной причины аварии назвало влажность дорожного покрытия шоссе и указало, что пострадал один человек.

По данным полиции, причина столкновения легковых автомобилей и грузовиков состоит в гололеде. По предварительным данным, в ДТП никто не погиб и серьезно не пострадал.

фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад / Telegram