Смольный хочет оказывать поддержку госпредприятиям в сфере обороны и безопасности

Законодательное собрание Петербурга 24 января одобрило в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов, который позволит оказывать меры поддержки подведомственным Смольному предприятиям, деятельность которых направлена на обороноспособность страны и безопасность государства, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Проект закона подразумевает расширение соответствующей статьи о государственных унитарных предприятиях Петербурга. Сейчас закон предусматривает поддержку организациям, которые заняты в сфере охраны памятников культуры, развитии спорта, сельского хозяйства, охраны труда, здоровья граждан, а также поддержки малого и среднего предпринимательства.

Один из авторов документа, депутат Всеволод Беликов заявил, что инициатива появилась в результате "понимания текущего политического момента". Он добавил, что всего в городе 12 государственных унитарных предприятий, среди которых "Водоканал", петербургский метрополитен, телефонная станция Смольного и другие организации.

Ранее в парламенте предложили выделять гранты на научную деятельность в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру