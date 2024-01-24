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Новости 11:58

Смольный хочет оказывать поддержку госпредприятиям в сфере обороны и безопасности

фото ЗакС политика Смольный хочет оказывать поддержку госпредприятиям в сфере обороны и безопасности

Законодательное собрание Петербурга 24 января одобрило в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов, который позволит оказывать меры поддержки подведомственным Смольному предприятиям, деятельность которых направлена на обороноспособность страны и безопасность государства, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Проект закона подразумевает расширение соответствующей статьи о государственных унитарных предприятиях Петербурга. Сейчас закон предусматривает поддержку организациям, которые заняты в сфере охраны памятников культуры, развитии спорта, сельского хозяйства, охраны труда, здоровья граждан, а также поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Один из авторов документа, депутат Всеволод Беликов заявил, что инициатива появилась в результате "понимания текущего политического момента". Он добавил, что всего в городе 12 государственных унитарных предприятий, среди которых "Водоканал", петербургский метрополитен, телефонная станция Смольного и другие организации. 

Ранее в парламенте предложили выделять гранты на научную деятельность в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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