ЦИК: Почти 80% избирателей будут голосовать на участках с видеонаблюдением

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что видеонаблюдение на выборах президента России будет организовано во всех регионах страны. Об этом он сказал на заседании комиссии 24 января.

Булаев сообщил, что всего видеонаблюдение будет организовано на более чем 40 тысяч участках. Голосовать на участках с видеонаблюдением будет почти 80% избирателей, добавил зампред ЦИК. Он добавил, что доступ к просмотру видео остается "профессиональным" - наблюдать сможет ограниченный круг людей из представителей партий, кандидатов и так далее.

Заместитель председателя Центризбиркома также напомнил, что в ряде участков установят видеорегистраторы.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Ране глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на голосование приедут международные наблюдатели.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру