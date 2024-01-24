Памфилова: На выборах президента будет 500-1000 международных наблюдателей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на выборах президента России в марте будут иностранные наблюдатели. Об этом она сказала на заседании ЦИК 24 января.

По словам Памфиловой, предварительно должны приехать от 500 до 1000 наблюдателей из 100 стран мира. Центризбирком направил приглашения в 95 стран - процесс принятия приглашений идет активно, рассказала глава комиссии.

Она добавила, что интерес проявили и уполномоченные по правам человека из других стран. Их ЦИК сейчас тоже аккредитует в качестве наблюдателей, уточнила Памфилова.

Из каких конкретно стран и каких международных организаций ожидаются люди, глава Центризбиркома говорить не стала. Это пока преждевременно, считает Памфилова.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Пока регистрацию в качестве кандидатов получили три человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Действующий президент Владимир Путин решил участвовать в голосовании как самовыдвиженец. В его штабе сообщили, что уже сдали необходимое количество подписей в ЦИК. Продолжает сбор автографов избирателей в свою поддержку Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"). За него подпись поставил и Даванков.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру