Для капремонта станции "Удельная" нашли подрядчика

Петербургский метрополитен нашел подрядчика для работ по капитальному ренту станции синей ветки "Удельная", об этом 24 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на протокол.

Подрядчиком стала компания, которая производит капитальный ремонт станции оранжевой ветки метро "Ладождская". Согласно протоколу, компания "Ленспецавтоматика" подала единственную заявку.

Теперь компании достанется контракт на 1,9 млрд рублей. Работы собираются начать не раньше конца марта.

Напомним, в рамках капитального ремонта станции "Удельная" планируют потратить почти 2 млрд рублей. Основной подряд за 1,863 млрд рублей отведён общему капремонту, остальное пойдет на облицовочные щиты.

Фото: ЗАКС.Ру