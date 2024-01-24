Песков заявил об иммунитете россиян к провокациям

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопросы журналистов, связанные с протестными настроениями в Якутии. По его мнению, со временем россиян стало труднее увлечь призывами к выходу на несанкционированные уличные выступления. Чиновник согласился с мнением, что можно говорить о выработанном иммунитете к провокациям.

"Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции", - приводит слова Пескова "Коммерсант".

Ранее в Якутии получили распространение виртуальные призывы к выходу на несогласованные митинги. Триггером стало резонансное убийство местного жителя в Якутске. МВД призвало население не реагировать на призывы к участию в несанкционированных акциях и провокации, а также напомнило об ответственности за нарушение законодательства. Обвиняемый в убийстве местного жителя был отправлен в СИЗО.

фото: kremlin.ru