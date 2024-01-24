Законопроект о конфискации имущества за "фейки" приняли в первом чтении

Депутаты Государственной думы 395 голосами поддержали резонансную законодательную инициативу, которая вводит конфискацию имущества для осужденных за высказывания политического характера. Таким образом, законопроект был 24 января принят в первом чтении.

Один из авторов инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее охарактеризовавший ее как способ борьбы с "негодяями", более подробно высказался о своем целеполагании.

"Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счёт российских граждан. <...> Позволяют себе публично лить грязь на нашу страну. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Новые поправки в Уголовный кодекс предполагают применение конфискации имущества для приговоренных по статьям 207.3 УК (фейки об армии), 280.3 УК (повторная дискредитация армии), 354.1 УК (реабилитация нацизма), 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 284.1 УК (сотрудничество с нежелательной организацией). Пока утверждается, что отбирать собственность можно будет только у тех, в чьем преступлении был выявлен корыстный мотив. Поправки поддержали все думские фракции, кроме "Новых людей".

Фото: ЗАКС.Ру