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Новости 13:48

В МВД назвали количество пострадавших в ДТП на "Нарве"

фото ЗакС политика В МВД назвали количество пострадавших в ДТП на "Нарве"

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области рассказали, сколько автомобилей и человек пострадали в результате ДТП, произошедшего на автодороге А-180 "Нарва", об этом 24 января сообщили в пресс-службе ведомства.

По уточненным данным, на участке произошло сразу несколько ДТП, участниками которых стали 14 автомобилей. В одной из этих аварий не обошлось без пострадавших – двух человек госпитализировали в больницу.

Также правоохранительные органы назвали возможную причину произошедшего. В МВД предполагают, что виной всему мог стать гололед. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, ведется проверка.

Напомним, что на федерально автодороге А-180 "Нарва" в районе деревни Кипень в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло крупное ДТП, которое остановило движение по трассе.

Фото: Telegram-канале ФКУ Упрдор Северо-Запад


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