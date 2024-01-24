Гендиректор Wildberries дала показания в СК по пожару на складе компании в Шушарах

Основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук во время дачи показаний в Следственном комитете Петербурга заявила, что ее компания заинтересована в установлении причин возникновения пожара, об этом 24 января пишут "РИА Новости" со ссылкой на сообщение компании.

"22-23 января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", – сказано в сообщении.

Напомним, что 13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел крупный пожар, который тушили несколько часов. Здание полностью сгорело.

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)