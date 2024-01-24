КТР хочет позвать  экс-мундепа выступать на концерте ко Дню местного самоуправления

Комитет территориального развития собирается провести праздничное мероприятие ко Дню местного самоуправления 19 апреля. Собрать всех причастных планируют на концертной площадке, вместимостью семь тысяч мест. На эти цели готовы потратить до 5,9 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 23 января.

Концертная программа будет длиться от одного до двух часов. За это время перед собравшимися выступят не менее четырех артистов. Среди последних КТР хочет видеть композитора Игоря Корнелюка, певицу и экс-кандидата в депутаты Законодательного собрания Татьяну Буланову, а также бывшего депутата МО "Сергиевское" Юлию Михальчик.

Также на концерте планируют наградить лучших муниципалов сувенирами: различными бронзовыми статуэтками, шариковыми ручками, бутылками для воды и нагрудными знаками для победителей и призеров конкурса "Лучший муниципальный служащий Санкт-Петербурга".

Напомним, в 2019 году Михальчик избралась в качестве самовыдвиженца в совет МО "Сергиевское". Уже в 2021 году ее декларации перестали публиковать на сайте муниципалитета, а летом того же года она сложила полномочия.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Смольного