Замдиректора Водоканала выпустили из петербургского СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил запрос следствия и выпустил из-под стражи заместителя генерального директора Водоканала Вадима Чернышова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно позиции следствия, обстоятельства дела за неделю, прошедшую с момента ареста фигуранта, изменились. Утверждается, что покинуть страну он не сможет, поскольку изъят загранпаспорт.

Арест заменили на запрет определенных действий, который продлится до 14 марта. В течение этого времени обвиняемому нельзя будет посещать место преступления (центральный офис петербургского Водоканала), общаться с другими фигурантами по делу и выходить из дома, за исключением двух утренних часов.

По официальной версии, Чернышов причастен к махинациям при проведении конкурсных процедур: он не дал победить конкуренту ООО "Кварта".

фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга