Депутат Хамзаев увидел в понятии "лежачий полицейский" негатив к сотрудникам МВД

Единоросс из Госдумы Султан Хамзаев выступил с идеей запретить средствам массовой информации употреблять словосочетание "лежачий полицейский". Копию соответствующего обращения в Роскомнадзор опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Депутат считает, что для обозначения препятствия на дорогах, призванного мешать скоростной езде, лучше подходит понятие "искусственная неровность".

По мысли законотворца, понятие "лежачий полицейский" можно расценивать как жаргонизм и, более того, "как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД, что является неправомерным и провокационным". Члена Госдумы интересует взгляд на проблему руководства РКН.

В декабре Хамзаев предложил запретить к употреблению словосочетание "детское шампанское".

фото: duma.gov.ru