Единоросс Хамзаев добивается запрета названия "детское шампанское"

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев хочет исключить из ассортимента магазинов позицию "детское шампанское". По его мнению, следует либо переименовать ее, либо запретить продажу товара с таким наименованием. В ближайшее время законотворец намерен обратиться со своей идеей в Минпромторг.

"Каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют "детским шампанским" и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского - алкогольной продукции", - приводит его пояснение РИА "Новости".

Нынешнее наименование для депутата звучит как оксюморон. Кроме того, отметил он, потребитель, по факту покупающий газировку, вводится в заблуждение.

Хамзаев известен специфическими инициативами: ранее он предлагал чипировать отдыхающих чиновников и запретить преподавание английского языка в школах.

фото: duma.gov.ru