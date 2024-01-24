ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:42

Общественная палата Петербурга готова потратить на центр наблюдения за выборами 1,25 млн рублей

фото ЗакС политика Общественная палата Петербурга готова потратить на центр наблюдения за выборами 1,25 млн рублей

Центр содействия развитию институтов гражданского общества, обеспечивающий работу Общественной палаты Петербурга, опубликовал закупку на организацию регионального центра общественного наблюдения за выборами. Максимальная стоимость контракта - 1,25 млн рублей.

В проекте контракта указано, что исполнитель должен будет оказывать услуги ориентировочно с февраля по сентябрь. Длительность - от 4 до 5 суток, а количество участников - не менее 45 в день. В документах уточняется, что количество мероприятий - одно.

Исполнитель контракта обязан предоставить не менее трех минивэнов для перевозки участников и грузов, изготовить баннеры, жилеты и футболки с логотипом заказчика. Также подрядчик должен озаботиться питанием. Для волонтеров следует организовать горячее питание, следует из проекта контракта, а остальным участникам полагается кофе-брейк. В последний входит кофе, чай, сливки, сахар, пирожки трех видов, мини-сэндвичи двух видов и другое. 

Напомним, в марте 2024 года должны пройти выборы президента России. Их планируют проводить три дня: с 15 по 17 число. 

Ранее закупку на создание центра наблюдения за выборами опубликовала Общественная палата России. Она готова потратить на это 11,7 млн рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама