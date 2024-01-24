Фонд "Карнеги"* оштрафовали по иноагентской статье

Тверской суд Москвы рассмотрел материалы административного дела, составленного в отношении фонда "Карнеги"* в связи с отсутствием маркировок иностранного агента, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Организацию оштрафовали на 400 тысяч рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). В реестре Минюста она числится с апреля прошлого года.

В судебном постановлении отдельно отмечается, что в наказание не входит конфискация "предмета административного нарушения".

На прошлой неделе из-за упоминания фонда "Карнеги"* без метки иноагента оштрафовали главного редактора газеты "Завтра" Александра Проханова.

*Минюст внес фонд "Карнеги" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру