На Васильевском острове лазурный автобус вылетел на тротуар, есть пострадавшие

Неподалеку от станции метро "Приморская" в Петербурге рейсовый автобус №152 вылетел на тротуар, полный пешеходов. Авария случилась в 16 часов дня у дома №38 по улице Беринга, где находится Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Как сообщает ГУ МВД по региону, причины произошедшего пока неизвестны. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительным данным близкого к силовикам медиапроекта "Mash на Мойке", пострадало пятеро человек. Такую же информацию со ссылкой на экстренные службы дает ТАСС. На месте аварии замечены сотрудники МЧС и машины скорой помощи. В эти минуты автобус лазурного цвета пытаются приподнять при помощи крана.

Похожая авария с пассажирским автобусом случилась на прошлой неделе на проспекте Просвещения. Лазурный автобус №60 врезался в столб, в результате чего пострадали пятеро.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру