Комздрав: В ДТП на проспекте Просвещения пострадали пять человек

В результате ДТП с участием лазурного автобуса на проспекте Просвещения пострадали пять человек, об этом 17 января сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Уточняется, что все пять пострадавших находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести. Также одной из пострадавших оказалась беременная женщина, ее поместили в перинатальный центр.

Кроме этого, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области рассказали о деталях произошедшего. По предварительным данным, автобус №60 протаранил ограждение и врезался в столб на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, что ранее было известно о четырех пострадавших в ДТП. В компании "Третий парк" заявили, что готовы помогать пострадавшим, а также отметили, что за рулем был опытный водитель, который получил категорию D 28 лет назад.

Фото: скриншот видео пресс-службы прокуратуры Петербурга